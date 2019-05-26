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В Польше на трассе сгорел автобус из Киева: пассажиры остались без багажа

Сегодня, 17:33
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В Польше на трассе сгорел автобус из Киева: пассажиры остались без багажа - фото

Житомир.info

Автобус сгорел дотла

В ночь на воскресенье, 26 мая, в Польше полностью сгорел пассажирский автобус Киев-Прага компании Ecolines.

Как сообщает TVN24, автобус перевозил около 70 граждан Украины. Всех пассажиров вовремя эвакуировали, они не пострадали.

Пассажиров доставили на ближайшую автобусную стоянку, где их пересадили на другой автобус.

По предварительным данным, огонь начался в двигателе и быстро распространился на весь салон. Автобус сгорел дотла, огнем также повреждено дорожное покрытие.

По данным Житомир.info, инцидент произошел в 10 километрах от польского города Краков.

Жительница Житомира Яна рассказала, что в автобусе ехали 67 пассажиров, у 12-ти сгорели документы, у 90% пассажиров - все вещи.

«Полиция не дала никаких документов о происшествии. На данный момент [по состоянию на 14 часов] людей везут в Прагу на другом автобусе. Люди остались без вещей, дети - без обуви», - рассказала она.

Другой собеседник рассказал, что проблемы начались после пересечения границы с Польшей. Автобус останавливался на непродолжительный ремонт.

По его словам, после начала пожара пассажиры не успели забрать вещи из салона и из багажного отсека.

«Люди ждали 3-4 часа, пока их пересадят в другой автобус. Утром пытались выяснить, кто должен платить компенсацию за сгоревший багаж», - сообщил собеседник.

Теги:   Пожар Автобус Киев Польша

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