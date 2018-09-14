В Польше на стройке погиб рабочий из Украины

В Польше в результате несчастного случая на строительной площадке погиб рабочий из Украины.

Как сообщает Dziennik Lodzki, инцидент произошел утром в пятницу, 14 сентября, в польском городе Лодзь.

По данным полиции, 28-летний гражданин Украины упал с высоты 15-го этажа во время проведения строительных работ на территории жилого комплекса.

Мужчина скончался до приезда медиков скорой помощи.

Напомним, что 27 июня в польском городе Вроцлав 46-летний гражданин Украины погиб на стройке офисного комплекса, где он работал.