14 сентября 2018, пятница

В Польше на стройке погиб рабочий из Украины

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Мужчина упал с 15-го этажа
Фото: Krzysztof Szymczak

Мужчина упал с 15-го этажа

В Польше в результате несчастного случая на строительной площадке погиб рабочий из Украины.

Как сообщает Dziennik Lodzki, инцидент произошел утром в пятницу, 14 сентября, в польском городе Лодзь.

По данным полиции, 28-летний гражданин Украины упал с высоты 15-го этажа во время проведения строительных работ на территории жилого комплекса.

Мужчина скончался до приезда медиков скорой помощи.

Напомним, что 27 июня в польском городе Вроцлав 46-летний гражданин Украины погиб на стройке офисного комплекса, где он работал.

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