В Польше мужчина с ножом напал на трех украинок: одна из них погибла 17 апреля, 16:28 Мужчина с ножом ворвался в квартиру, где живут украинки (Фото:LCA)

В ночь с 15 на 16 апреля в польском Легнице неизвестный мужчина ворвался в квартиру, где находились три украинки, атаковав их ножом.

Об этом сообщает издание LCA.

Районный прокурор Легницы Радослав Врембяк сообщил, что мужчина проник в квартиру с целью ограбления. Прибывшая на место преступления полиция обнаружила его в кустах возле дома. Преступником оказался 36-летний местный житель Виктор Р.

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«На место происшествия выехали прокурор и следственно-оперативная группа. Как установлено, мужчина, скорее всего, проник в здание с целью ограбления. Вероятно, его обнаружила 37-летняя женщина, которая была смертельно ранена ножом, затем была ранена ее 14-летняя дочь, которую разбудил крик матери. Тем временем крики разбудили еще одну женщину, на которую напал преступник», - заявил Радослав Врембяк.



Он отметил, что все трое пострадавших граждане Украины, они проживали в доме еще с пятью гражданами Украины.

Преступник будет доставлен в Окружную прокуратуру в Легнице, где ему будут предъявлены обвинения в убийстве одного человека, покушении на убийство другого и нанесении телесных повреждений третьей жертве.