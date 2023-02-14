В Польше из МИД уволили всех выпускников Московского государственного института международных отношений — министр 14 февраля, 16:35 Збигнев Рау (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В Польше из МИД уволили всех выпускников Московского государственного института международных отношений.

Об этом сообщил министр иностранных дел Збигнев Рау, пишет Gazeta Polska.

По словам министра, Московский государственный институт международных отношений являлся инвестицией в деятельность российского империализма.

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«Это часть советской мягкой силы. Выпускники должны служить государственному разуму этой империи», — сказал Рау.

Министр добавил, что дипломатов, окончивших московский институт, уволили два месяца назад.

«Нам удалось закрыть очень важный процесс, являющийся частью декоммунизации в широком понимании. Началось с законов о люстрации», — сказал он.