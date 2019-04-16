В Польше дети и молодежь смогут получать 500 злотых в месяц Вчера, 19:35 379 Цей матеріал також доступний українською kaboompics//pixabay.com Данный шаг направлен на улучшение демографической ситуации kaboompics//pixabay.com

В Польше с 1 июля 2019 года все дети и молодежь до 18-ти лет будут иметь право получать 500 злотых (более 100 евро) в месяц.

Об этом сообщает Польское радио.

До сих пор такая помощь предназначалась только на второго и каждого последующего ребенка в семье.

Данный шаг направлен на улучшение общей демографической и экономической ситуации.

По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, расширение программы Семья 500+ - это ответ на риск ослабления роста ВВП.

"Это должно служить улучшению демографии Польши, чтобы была молодежь, которая позже будет работать и на нашу пенсию, и на экономическое развитие всей страны", - сказал он.

Министр семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская отметила, что программа Семья 500+уже влияет на демографию, так как показатель деторождаемости - 1,45 - самый высокий с 1997 года.