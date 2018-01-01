В Польше автомобиль насмерть сбил гражданку Украины
Сегодня, 18:19
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В Польше в результате наезда автомобиля Seat Ibiza погибли два человека, в том числе - гражданка Украины.
Об этом Укринформу сообщили в местной полиции. Личность второго погибшего не установлена.
Смертельное ДТП произошло 9 декабря в населенном пункте Кобильники Мазовецкого воеводства на востоке Польши. 23-летний водитель в момент совершения ДТП был трезв.
По данному факту начато расследование. Водитель задержан, во вторник ему изберут меру пресечения.
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