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В Польше автомобиль насмерть сбил гражданку Украины

Сегодня, 18:19
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Иллюстративное фото

Фото: tvp.info/Paweł Chrabąszcz

В Польше в результате наезда автомобиля Seat Ibiza погибли два человека, в том числе - гражданка Украины.

Об этом Укринформу сообщили в местной полиции. Личность второго погибшего не установлена.

Смертельное ДТП произошло 9 декабря в населенном пункте Кобильники Мазовецкого воеводства на востоке Польши. 23-летний водитель в момент совершения ДТП был трезв.

По данному факту начато расследование. Водитель задержан, во вторник ему изберут меру пресечения.

В Польше произошло масштабное ДТП: один человек погиб, еще 19 ранены

Теги:   ДТП Польша

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