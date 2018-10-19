В Польше арестовали украинского водителя, который совершил смертельное ДТП

В Польше взяли под стражу 20-летнего студента из Украины, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, в котором погибла его девушка, 21-летняя украинка.

Как сообщает Польское радио, молодому человеку предъявлено обвинение в совершении в нетрезвом состоянии ДТП со смертельным исходом. Ему грозит 12 лет лишения свободы.

Результаты экспертизы показали, что уровень алкоголя в крови украинца в момент ДТП составил почти 2 промилле.

Отмечается, что мужчина во время допроса частично признал свою вину, в частности признался в употреблении алкоголя.

Напомним, что в ночь на 17 октября в городе Лодзь 20-летний пьяный водитель из Украины ехал с превышением скорости, потерял контроль и въехал в фасад поместья. В результате погибла пассажирка авто - 21-летняя студентка из Украины.