В Польше арестовали украинского водителя, который совершил смертельное ДТП

В Польше взяли под стражу 20-летнего студента из Украины, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, в котором погибла его девушка, 21-летняя украинка.
Как сообщает Польское радио, молодому человеку предъявлено обвинение в совершении в нетрезвом состоянии ДТП со смертельным исходом. Ему грозит 12 лет лишения свободы.
Результаты экспертизы показали, что уровень алкоголя в крови украинца в момент ДТП составил почти 2 промилле.
Отмечается, что мужчина во время допроса частично признал свою вину, в частности признался в употреблении алкоголя.
Напомним, что в ночь на 17 октября в городе Лодзь 20-летний пьяный водитель из Украины ехал с превышением скорости, потерял контроль и въехал в фасад поместья. В результате погибла пассажирка авто - 21-летняя студентка из Украины.
Журнал Новое Время №38
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