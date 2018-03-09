В Польше арестовали трех украинцев за незаконное производство сигарет

Суд в Польше арестовал на три месяца трех граждан Украины, которые были задержаны на нелегальной фабрике по производству табачных изделий в городе Опатувек.

Как сообщает Польское радио, нелегальное изготовление сигарет привело к убыткам в размере 761 тысяч евро в виде неуплаченных налогов.

Во время следственных действий на фабрике выручили сотни тысяч готовых сигарет и более двух тонн табака, папиросную бумагу и фильтры.

Владельца нелегального бизнеса задержали в городе Конин. Им оказался ранее судимый мужчина за преступление такого же типа, который не прибыл отбывать наказание. У него дома найдено еще 500 тысяч сигарет и более полтонны табака.

Напомним, что полиция Варшавы задержала недалеко от столицы Польши 34-летнюю польку, а также двух мужчин - граждан Украины. Их подозревают в организации преступной группы, которая занималась незаконным производством и хранением табачных изделий.