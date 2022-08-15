Президент Польши Дуда почтил память воинов УНР — видео

15 августа, 02:31
Анджей Дуда на кладбище (Фото:Анджей Дуда/Facebook)

Анджей Дуда на кладбище (Фото:Анджей Дуда/Facebook)

В воскресенье, 14 августа, президент Польши Анджей Дуда почтил память солдат Украинской народной республики (УНР), которые воевали против большевиков.

Дуда посетил кладбище накануне Дня Войска польского, во время которого в Варшаве в чтят память о солдатах, погибших в польско-большевистских боях в 1920 году.

14 августа Дудa почтил память польских воинов, а затем на Православном кладбище почтил память воинов УНР, которые защищали свободу Украины и Польши в 1918—1920 годах.

Видео дня

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https://www.youtube.com/watch?v=vmLk2udHN8k
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Польша УНР Анджей Дуда

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