В Польше активисты сорвали выступление ансамбля российской армии
Сегодня, 14:14
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В польском городе Быдгощ двое активистов сорвали концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.
Как сообщает OKO.press, во время исполнения песни Священная война активисты Рафал Сушек и Михал Войцещук выбежали на сцену с транспарантами "Кремлевский рашизм - вон за Дон" и "Слава украинцам, которые борются за вашу и нашу свободу" и кричали "Лапы прочь от Украины".
Через несколько секунд активистов со сцены увела охрана.