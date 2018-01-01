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В Польше активисты сорвали выступление ансамбля российской армии

Сегодня, 14:14
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Польские активисты сорвали выступление ансамбля имени Александрова

Скрин видео OKO.press/Youtube

В польском городе Быдгощ двое активистов сорвали концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

Как сообщает OKO.press, во время исполнения песни Священная война активисты Рафал Сушек и Михал Войцещук выбежали на сцену с транспарантами "Кремлевский рашизм - вон за Дон" и "Слава украинцам, которые борются за вашу и нашу свободу" и кричали "Лапы прочь от Украины".

Через несколько секунд активистов со сцены увела охрана.

Теги:   Российская армия Концерт Польша Россия

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