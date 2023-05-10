В Варшаве произошла массовая драка между поляками и украинцами, задержаны пять человек, есть раненые — СМИ 10 мая, 09:09 Польская полиция (Фото:Mike Brocklebank/www.flickr.com)

Во вторник, 9 мая, в Варшаве на пляже Понатувка произошла массовая драка между поляками и украинцами, задержаны пять человек, сообщает Super Express.

«Мы получили информацию о недоразумении между двумя группами людей. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Мы задержали пять человек. Мы объясним обстоятельства и все, что связано с этим событием», — сообщили в полиции.

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По неофициальной информации издания, в результате драки один человек получил ножевые ранения, в целом полиция задержала пять человек.

Пострадавшего с двумя колото-резаными ранениями и еще двух человек с незначительными травмами лица и тела доставили в больницу.

