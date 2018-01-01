В полиции ОАЭ создали патрули на верблюдах Сегодня, 04:13 1 Цей матеріал також доступний українською Патрули будут работать в пустыне и в городах Фото: Golf News

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби создадут специальные полицейские патрули, которые будут перемещаться на верблюдах.

Такой шаг, считают в полиции, не только усилит безопасность, но и является частью арабских традиций, передает Gulf News.

"Полиция прошла обучение в соответствии с лучшими стандартами для выполнения своих гражданских обязанностей по предотвращению преступлений и общению с населением", - заявил глава полиции Абу-Даби.

Новые патрули будут работать не только в пустыне, но и в городах.

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