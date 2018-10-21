В похоронном бюро Детройта нашли останки 63 зародышей

Полиция обнаружила останки 63 человеческих эмбрионов в похоронном бюро Перри в Детройте. 36 зародышей нашли упакованными в коробках и 27 - в морозильных камерах.
Об этом сообщает The Guardian.
Инспекторы также обнаружили, что похоронное бюро Перри выдавало несертифицированные свидетельства о смерти и разрешения на захоронение.
У владельцев изъяли лицензии. Им грозит лишение свободы до 10 лет и штраф в размере 50 тысяч долларов.
Ранее против похоронного бюро Перри уже подавались судебные иски, в которых владельцев обвиняли в том, что они брали деньги у медицинских учреждений за захоронения, которые так и не были проведены.
На прошлой неделе в другом похоронном бюро Детройта в подвесном потолке нашли разложившиеся тела 11 младенцев. Правоохранительные органы провели рейд на учреждение после того, как получили анонимное письмо.
Смотрите также
Журнал Новое Время №38
Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».Читать журнал онлайн
Комментарии
Правила комментирования