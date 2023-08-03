Площадь возгорания — 300 квадратных метров. В Подмосковье горит склад кислородных аккумуляторов — СМИ

3 августа, 16:02
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В российском селе Ачкасово, что находится неподалеку от столицы страны-агрессора РФ Москвы, произошел взрыв на складе кислородных аккумуляторов. После чего начался пожар, который охватил более 300 квадратных метров площади. (Фото:Скриншот из видео Baza)

В российском селе Ачкасово, что находится неподалеку от столицы страны-агрессора РФ Москвы, произошел взрыв на складе кислородных аккумуляторов. После чего начался пожар, который охватил более 300 квадратных метров площади. (Фото:Скриншот из видео Baza)

В поселке Ачкасово, который расположен неподалеку от столицы страны-агрессора РФ Москвы, произошел взрыв на складе, где хранятся кислородные аккумуляторы.

Издание Baza сообщает, что после взрыва начался пожар. Сейчас огнем охвачены более 300 квадратных метров.

По информации медиа, пожар усугубляется еще и тем, что рядом с аккумуляторами находятся емкости с литием. Поэтому пожарные пытаются потушить возгорание с использованием пены.

Видео дня

СМИ добавляет, что вода не является эффективной в борьбе с огнем, так как при горении лития она вступает в химическую реакцию с металлом и усиливает пожар.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Москва Склад Пожар

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