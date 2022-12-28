В Подмосковье пенсионер поджег военкомат на глазах у полиции — видео

28 декабря, 11:45
Поделиться:
Появление полиции мужчину не остановило (Фото:Скриншот видео VictorKvert2008/Twitter)

Появление полиции мужчину не остановило (Фото:Скриншот видео VictorKvert2008/Twitter)

В Подольске Московской области 70-летний пенсионер решил поджечь местный военкомат.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

Читайте также:
В Подмосковье задержали сразу восьмерых российских дезертиров, сбежавших из Луганской области

На обнародованных кадрах видно, как мужчина обливает здание горючим, намереваясь его поджечь.

В этот момент к нему подъезжает полицейский автомобиль, однако «диверсанта» это не остановило и, несмотря на угрозу уголовной ответственности, он решил довести свое дело до конца.

Видео дня

Также сообщается, что соучастником пенсионера была его жена, которая снимала все на видео.

https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1607813124194697216
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Военкомат Подмосковье поджог

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X