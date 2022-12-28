В Подмосковье пенсионер поджег военкомат на глазах у полиции — видео 28 декабря, 11:45 Появление полиции мужчину не остановило (Фото:Скриншот видео VictorKvert2008/Twitter)

В Подольске Московской области 70-летний пенсионер решил поджечь местный военкомат.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

На обнародованных кадрах видно, как мужчина обливает здание горючим, намереваясь его поджечь.

В этот момент к нему подъезжает полицейский автомобиль, однако «диверсанта» это не остановило и, несмотря на угрозу уголовной ответственности, он решил довести свое дело до конца.

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Также сообщается, что соучастником пенсионера была его жена, которая снимала все на видео.