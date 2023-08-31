Посеред білого дня. В Підмосков'ї помітили невідомі безпілотники — відео 31 августа, 16:14 Неизвестный беспилотник (Фото:скриншот из видео astrapress/Telegram)

В небе над Красногорском Московской области РФ заметили неизвестные БПЛА, которые кружили над городом.

Об этом сообщает издание Astra.

Соответствующие видео прислали читатели российского СМИ. На кадрах видно, как неизвестные летательные аппараты посреди белого дня кружат над подмосковным городом.

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30 августа страна-агрессор Россия подверглась крупнейшей атаке беспилотников с начала полномасштабного вторжения в Украину. БПЛА атаковали по меньшей мере шесть регионов РФ: Псков, а также Брянскую, Орловскую, Рязанскую, Калужскую и Московскую области.

В тот же день жители Брянской области сообщили о звуках двух взрывов. Власти страны-агрессора сообщили о сбитии двух БПЛА.