Под Москвой загорелась воинская часть, огонь уничтожил одну из казарм — видео

11 августа, 11:16
Информации о потерях ВС РФ в результате пожара пока не поступало (Фото:AFU StratCom)

Информации о потерях ВС РФ в результате пожара пока не поступало (Фото:AFU StratCom)

В ночь на четверг, 11 августа, на территории воинской части в российском Долгопрудном недалеко от Москвы вспыхнул масштабный пожар.

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Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, отметив, что площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.

Его причины на данное время не известны.

Видео дня
https://twitter.com/NaSutkiOdessa/status/1557627908671299584
https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1557637169547808773
https://twitter.com/bayraktar_1love/status/1557620918490374145

В МЧС РФ заявили, что пожар произошел в якобы обычном «жилом доме» на улице Восточной, однако, как рассказал прокремлевский Telegram-канал Baza, речь идет именно о военном объекте, поскольку огнем была уничтожена казарма.

Согласно открытым данным, по данному адресу находится 4-я бригада противовоздушной обороны в/ч 52116.

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«Количество погибших и раненых уточняется. Гарантируем, что по информации очень „честных и правдивых“ москальских СМИ ни жертв, ни потерь не будет», — отметили в ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/bhzeccgC32s
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Москва Воинская часть Российские военные Подмосковье Пожар Война России против Украины

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