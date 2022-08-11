Под Москвой загорелась воинская часть, огонь уничтожил одну из казарм — видео 11 августа, 11:16 Информации о потерях ВС РФ в результате пожара пока не поступало (Фото:AFU StratCom)

В ночь на четверг, 11 августа, на территории воинской части в российском Долгопрудном недалеко от Москвы вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, отметив, что площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.

Его причины на данное время не известны.

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В МЧС РФ заявили, что пожар произошел в якобы обычном «жилом доме» на улице Восточной, однако, как рассказал прокремлевский Telegram-канал Baza, речь идет именно о военном объекте, поскольку огнем была уничтожена казарма.

Согласно открытым данным, по данному адресу находится 4-я бригада противовоздушной обороны в/ч 52116.

«Количество погибших и раненых уточняется. Гарантируем, что по информации очень „честных и правдивых“ москальских СМИ ни жертв, ни потерь не будет», — отметили в ВСУ.

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