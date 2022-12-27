В Подмосковье задержали сразу восемь российских дезертиров, сбежавших из Луганской области 27 декабря, 12:33 Дезертиры пришли в полицию, чтобы сдать свои автоматы и пулеметы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мобилизованные россияне пытаются сбежать как можно дальше от фронта, чтобы избежать насильственного возвращения на передовую.

Как сообщается в прокремлевских пропагандистских Telegram-каналах, в понедельник, 26 декабря, в Подмосковье задержали сразу восемь таких дезертиров.

По имеющимся данным, все они сбежали из Луганской области.

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«Восемь мужчин в возрасте от 20 до 44 лет пришли в отдел полиции в Подольске с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие. Позже выяснилось, что почти все приехавшие в отдел были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под Луганск», — говорится в сообщении.

После этого силовики вызвали на место военных следователей, которые увезли беглецов в одну из воинских частей, где они должны теперь дожидаться наказания.

Фото: Скриншот t.me/bazabazon