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В Подмосковье во время драки убили спецназовца ГРУ — видео

Вчера, 09:38
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В Подмосковье во время драки убили спецназовца ГРУ — видео - фото

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Белянкина зарезали ножом

Во время драки в Красногорском районе Московской области убили бойца спецназа главного управления Генштаба ВС РФ Никиту Белянкина.

Об этом со ссылкой на его друга Сергея Иванова передает РБК.

По его словам, гуляя вечером с подругой, Белянкин увидел возле одного из местных баров массовую драку, и решил в нее вмешаться, сделав предупредительный выстрел из травматического пистолета.

«Они повалили его на землю и воткнули нож, после чего тот умер на руках у девушки», — рассказал знакомый погибшего.

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Подозреваемые в убийстве пока не установлены.

Как отмечается, в 2016 и 2017 годах Белянкин участвовал в боевых действиях в Сирии.

Теги:   Убийства ГРУ Россия

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