В Подмосковье произошел масштабный пожар на авиазаводе

На видео в соцсетях заметен также взрыв в ходе пожара на заводе в Балашихе

В четверг, 26 апреля, на территории авиационного завода в городе Балашиха (Московская область, РФ) произошло масштабное возгорание производственных мощностей.

Об этом пишет РБК со ссылкой на областное МЧС.

Огонь распространился на 100 квадратных метрах на открытой площадке завода.

Предварительно в результате пожара никто не пострадал. Распространение огня удалось остановить.

Местные жители в соцсетях также пишут о взрыве во время пожара в Балашихе.

Блмз в балашихе , произошел взрыв в 20:15 по москве , вот что успел снять из окна дома pic.twitter.com/wLnBSjYMfB — minkofffff (@minkofffff1) 26 апреля 2018 г.

В Балашихе полыхает литейно-механический завод. Об этом сообщают в соцсетях. pic.twitter.com/VrnSfuToj2 — Телеканал 360° (@360tv) 26 апреля 2018 г.

Балашихинский литейно-механического завода в Подмосковье принадлежит госкорпорации Ростехнологии. Он производит комплектующие к авиационным колесам, тормоза, тормозные системы для авиационной, нефтедобывающей и оборонной техники.

Ранее сообщалось о пожаре в Хмельницкой области, в ходе которого пострадала сельская школа.