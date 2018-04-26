В Подмосковье произошел масштабный пожар на авиазаводе

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На видео в соцсетях заметен также взрыв в ходе пожара на заводе в Балашихе
@minkofffff1

На видео в соцсетях заметен также взрыв в ходе пожара на заводе в Балашихе

В четверг, 26 апреля, на территории авиационного завода в городе Балашиха (Московская область, РФ) произошло масштабное возгорание производственных мощностей.

Об этом пишет РБК со ссылкой на областное МЧС.

Огонь распространился на 100 квадратных метрах на открытой площадке завода.

Предварительно в результате пожара никто не пострадал. Распространение огня удалось остановить.

Местные жители в соцсетях также пишут о взрыве во время пожара в Балашихе.

Балашихинский литейно-механического завода в Подмосковье принадлежит госкорпорации Ростехнологии. Он производит комплектующие к авиационным колесам, тормоза, тормозные системы для авиационной, нефтедобывающей и оборонной техники.

Ранее сообщалось о пожаре в Хмельницкой области, в ходе которого пострадала сельская школа.

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