В пяти областях Италии объявили красный уровень угрозы из-за непогоды

В пяти провинциях Италии объявлен красный уровень угрозы из-за сильных дождей, сообщает агентство ANSA.

В частности, наивысший уровень опасности объявили в областях Лигурия, Ломбардия, Трентино-Альто-Адидже, Венето и Фриули-Венеция-Джулия.

По данным агентства, местные власти приняли решение закрыть школы и сады в областях Лигурия и Фриули - Венеция-Джулия. Учебные заведения будут закрыты также в Риме.

Как сообщается, на севере страны сильные ливни и порывы ветра затопили улицы, повалили деревья и рекламные щиты. Также появились проблемы с железнодорожным движением.

Ранее сообщалось, что в Италии из-за оползня погибли четыре человека.