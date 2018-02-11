В пятерке самых счастливых. Как живет благополучная Финляндия и какие у нее проблемы

За полвека преодолев путь от бедного агрария до лидера мировых рейтингов социальной стабильности, современная Финляндия решает три проблемы - инертность молодежи, одиночество стариков и безопасность, ведь ее восточный сосед - Россия, пишет журнал Новое Время.

Государство всеобщего благосостояния

5,5‑миллионная Финляндия входит в первую пятерку самых счастливых стран по данным World Happiness Report 2017 и занимает второе место после Дании в рейтинге Индекс социального прогресса. Хотя по экономическим показателям Финляндия с годовым ВВП на душу населения $ 38,9 тыс. существенно отстает от мировой супердержавы США, где этот показатель достигает $ 52,7 тыс., более равномерное распределение материальных благ помогает финнам строить государство всеобщего благосостояния.

Часовня Тишины в Хельсинки / Фото: Angelo_Giordano / pixabay.com

Власти Финляндии на пути к совершенствованию своей страны задумываются о введении безусловного базового дохода для всех граждан. Пока с января 2017 года в порядке эксперимента ежемесячные € 560 получают 2 тыс. безработных финнов. Итоги новации будут подведены в начале 2019‑го, однако уже сейчас СМИ сообщают о позитивном влиянии господдержки на психологическое состояние участников эксперимента и их стремление к самореализации.

Чего опасаются финны

И в этом северном раю есть проблемы, о которых говорят социально активные граждане и политики: их заботит тот факт, что в результате компьютеризации вымирают целые индустрии, дорогая рабочая сила снижает конкурентность финского экспорта, а молодежь все чаще не может найти место в обществе. Еще одна острая тема, волнующая финское общество, - одинокие старики, которых в благополучной стране становится все больше. Беспокоит финнов и вопрос интеграции иммигрантов, особенно после того, как в 2015‑м их страна приняла 35 тыс. арабских беженцев.

Получив хорошую материальную базу от родителей и социальное обеспечение от государства, часть юных финнов ленится работать или учиться и живет на пособие. При общем уровне безработицы менее 9% для финской молодежи этот показатель достигает 20%. Побудить инертных молодых людей к поиску вакансий финские власти пытаются при помощи так называемой модели активности - для начала уменьшают размер пособия тем, кто за три месяца так и не начал искать работу. Те же молодые люди, которые хотят построить карьеру или собственный бизнес, уже на старте получают неплохие условия.

Акция протеста в Хельсинки против государственной "модели активности" для безработных / Фото: EPA

Финны знают, как бороться с социальным неравенством: городские власти стараются не допускать концентрации жителей одного социального статуса в отдельных кварталах. Именно потому в Хельсинки нет бедных районов. А прямо в центре города, где могла бы расположиться дорогая недвижимость, стоят две скромные многоэтажки - студенческие общежития. Для лучшей интеграции иммигрантов власти Финляндии расселяют их таким образом, чтобы избежать образования гетто.

На протяжении XIX века Финляндия, как и Украина, находилась в составе Российской империи. В начале ХХ века финны заявили о суверенитете собственной территории. При этом попытка северян оказалась более успешной, чем украинская, и в 2017 году Финляндия отпраздновала уже 100‑ю годовщину независимости.

Наряду с приоритетом добрососедских отношений финские политики не упускают из вида современный геополитический контекст. Так, экс-премьер Ванханен подчеркивает, что искать в истории оправдание перемещению границ государств недопустимо, и осуждает захват Крыма Россией.

В 2014‑м президент Нийнисте обстоятельно разъяснил согражданам суть происходящего в Украине и необходимость наложенных на Россию санкций, которые вместе с последующими контрсанкциями отразились и на финском бизнесе.

Читайте полный текст материала о Финляндии в свежем номере журнала Новое Время - №5 от 8 февраля 2018 года