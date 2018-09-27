27 сентября 2018, четверг

В Петербурге задержали участников одиночных пикетов в поддержку Сенцова

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Участники одиночных пикетов сменяли друг друга

Участники одиночных пикетов сменяли друг друга

В Санкт-Петербурге (Россия) задержали шесть участников одиночных пикетов в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Как сообщает Радио Свобода, активисты требовали от российской власти освобождения украинца.

Задержанных доставили в полицейский участок. Активисты назвали задержание незаконным.

Отмечается, что участники пикетов сменяли друг друга. Всего в акции приняли участие 12 человек. Они также требовали обмена заключенными между Россией и Украиной.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове