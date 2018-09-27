В Петербурге задержали участников одиночных пикетов в поддержку Сенцова

В Санкт-Петербурге (Россия) задержали шесть участников одиночных пикетов в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Как сообщает Радио Свобода, активисты требовали от российской власти освобождения украинца.

Задержанных доставили в полицейский участок. Активисты назвали задержание незаконным.

Отмечается, что участники пикетов сменяли друг друга. Всего в акции приняли участие 12 человек. Они также требовали обмена заключенными между Россией и Украиной.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.

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