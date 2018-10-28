В Петербурге задержали более сорока участников акции в защиту фигурантов дел Сети и Нового величия

В Санкт-Петербурге ОМОН и полиция задержала более сорока участников акции в поддержку обвиняемых по делам Сети и Нового величия.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Один из первых, кого задержали, стал участник пикета Дмитрий Скурихин с плакатом Защитим детей от ФСБэшных чертей.

Также, как сообщает МБХ Медиа, полиция задержала журналиста Дождя Никиту Адищева.

Журналист «Дождя» Никита Адищев задержан в Петербурге на акции «За наших и ваших детей». Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/NKLShtHOau 28 октября 2018 г.

Но после того, как к полицейским подошел председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Сергей Серезлеев, четверых задержанных журналистов отпустили без составления протокола: Сергея Золотарева (Sota.Vision), Никиту Адищева (Дождь), Марину Цареву (внештатную корреспондентку Коммерсанта) и журналиста Росбалта, передает ОВД-инфо.

Потом шествие в поддержку фигурантов дел Нового величия и Сети началось в Москве.

Шествие в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» в Москве. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/X2g0c9sX6g 28 октября 2018 г.

Ранее городская власть не согласовала данный митинг. Но участники все равно решили провести народный сход в центре Петербурга на улице Малой Садовой. Перед этим они проводили одиночные пикеты.

По делу «Сети» проходят 11 человек, большинство из них, так называемые «антифашисты и анархисты». По версии следствия, они состояли в «террористическом сообществе «Сеть»» и планировали взрывы во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу.

Дело в отношении членов Нового величия возбудили в марте 2018 года. По версии следствия, участники Нового величия собирались совершить в России государственный переворот и захватить власть. Шестеро фигурантов были арестованы.