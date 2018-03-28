В Петербурге вспыхнул пожар в автоцентре, его площадь стремительно увеличивается - видео

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Площадь пожара составляет уже 500 кв. м.
Скриншот

Площадь пожара составляет уже 500 кв. м.

В среду, 28 марта, на улице Савушкина в Санкт-Петербурге в здании автоцентра вспыхнул масштабный пожар.

Как передает РБК со ссылкой на МЧС, ему ранг уже повышен до второго, что означает угрозу дальнейшего распространения огня.

При этом отмечается, что с начала пожара его площадь увеличилась уже в 10 раз и достигла 500 кв. м.

"Горит складское помещение, где находятся запчасти автоцентра. Работники и посетители самостоятельно эвакуировались еще до приезда сотрудников МЧС", - рассказали спасатели.

Напомним, 25 марта в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове произошел масштабный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека, среди которых большинство дети.

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