В Петербурге под присмотром полиции провели акцию в поддержку Украины

Всех участников проукраинской акции в Петербурге снимали на камеру полицейские

В Санкт-Петербурге состоялась акция в память о четвертой годовщине Революции Достоинства.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Активисты пришли к зданию консульства Украины и передали генконсулу сини и желтые цветы с записками.

Мероприятие не было многочисленным: на акцию-реквием пришло порядка десяти человек. Однако и такой формат привлек внимание полицейских. Правоохранители не вмешивались в процесс, но снимали все происходящее на камеру.

Участница акции Ольга Смирнова, из движения Солидарность, рассказала о содержании записки, которую передали украинскому консулу. По ее словам, активисты написали, что граждане России, которые разделяют либеральные и демократические ценности, осуждают политическое руководство России и президента Владимира Путина за агрессию в отношении Украины.

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Напомним, Генеральная прокуратура объявила в международный розыск 102 человек по делу преступлений во время Революции Достоинства.