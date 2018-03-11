В Петербурге напали на активиста, вышедшего с украинским флагом на одиночный пикет

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Нападавший угрожал активисту физической расправой
Фото: Солидарность Санкт-Петербурга

Нападавший угрожал активисту физической расправой

В воскресенье, 11 марта, в Санкт-Петербурге на активиста движения Солидарность Всеволода Нелаева напали во время акции с украинским флагом и плакатом с надписью "Свободу политзаключенному Денису Бахолдину!".

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

По словам активиста, нападавший вышел из машины марки Мерседес прямо на Аничковом мосту и начал его оскорблять. Другой мужчина, по мнению активиста, знакомый нападавшего, сказал ему не вмешиваться в одиночное пикетирование. Однако нападавший всё же попытался его ударить, затем пригрозил физической расправой и ушел.

Через 20 минут мужчина вернулся и облил Нелаева неизвестной жидкостью, попытался вырвать из его рук плакат, после чего завязалась драка. В какой-то момент нападавший достал нож, с которым его и задержали проезжавшие мимо сотрудники полиции.

Нелаев отметил, что мужчина вел себя агрессивно даже в наручниках и говорил правоохранителям о наличии у него какого-то удостоверения. Активист написал заявление о нападении в отдел полиции №78.

Как известно, Денис Бахолдин участвовал в ежемесячных акциях в поддержку политзаключенных в рамках Стратегии-6, а также в антивоенных акциях против политики российских властей в отношении Украины.

Бахолдина обвиняют в участии в боевых действиях на Донбассе в качестве добровольца Правого сектора. Ему вменяют участие в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК).

Ранее сообщалось, что в Одессе напали на экс-лидера местного Правого сектора.

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