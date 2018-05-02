В Петербурге на первомайском шествии задержали людей с флагами Украины, ЕС и ЛГБТ

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Задержано 15 человек
Фото: Росбалт

Задержано 15 человек

Во время первомайского шествия в российском Санкт-Петербурге задержали активистов, которые пришли на акцию с флагами Евросоюза, Украины и ЛГБТ.

Всего было задержано порядка 15 человек, передает Росбалт.

Среди задержанных - один подросток, который пришел поддержать мессенджер Telegram.

Напомним, французский спецназ применил водометы и слезоточивый газ против сотен протестующих, после того как они начали бить витрины и бросать коктейли Молотова во время ежегодной майской демонстрации в Париже.

По данным властей, в погромах приняли участие около 1,2 тыс. активистов крайне левого движения Черные блоки, скрывающих лица масками.

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