В Петербурге на первомайском шествии задержали людей с флагами Украины, ЕС и ЛГБТ

Во время первомайского шествия в российском Санкт-Петербурге задержали активистов, которые пришли на акцию с флагами Евросоюза, Украины и ЛГБТ.
Всего было задержано порядка 15 человек, передает Росбалт.
Среди задержанных - один подросток, который пришел поддержать мессенджер Telegram.
Напомним, французский спецназ применил водометы и слезоточивый газ против сотен протестующих, после того как они начали бить витрины и бросать коктейли Молотова во время ежегодной майской демонстрации в Париже.
По данным властей, в погромах приняли участие около 1,2 тыс. активистов крайне левого движения Черные блоки, скрывающих лица масками.
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