В Петербурге на ледоколе Виктор Черномырдин произошел пожар, есть пострадавшие

Во вторник, 27 ноября, в Санкт-Петербурге произошел пожар на строящемся с 2012 года дизель-электрическом ледоколе Виктор Черномырдин.
Как сообщили Фонтанке в спасательной службе, в результате пожара пострадали два человека. Один отказался от госпитализации, второй находится в больнице.
Согласно информации спасателей, на ледоколе загорелись технические помещения общей площадью 300 кв.м. и кабели и обшивка на площади в 200 кв.м.
Сообщение о возгорании поступило в 19:00. Через два часа пожарные локализировали огонь. На данный момент пожар ликвидирован.
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