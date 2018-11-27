27 ноября 2018, вторник

В Петербурге на ледоколе Виктор Черномырдин произошел пожар, есть пострадавшие

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Ледокол назван в честь бывшего посла РФ в Украине Виктора Черномырдина.

Ледокол назван в честь бывшего посла РФ в Украине Виктора Черномырдина.

Во вторник, 27 ноября, в Санкт-Петербурге произошел пожар на строящемся с 2012 года дизель-электрическом ледоколе Виктор Черномырдин.

Как сообщили Фонтанке в спасательной службе, в результате пожара пострадали два человека. Один отказался от госпитализации, второй находится в больнице. 

Согласно информации спасателей, на ледоколе загорелись технические помещения общей площадью 300 кв.м. и кабели и обшивка на площади в 200 кв.м.

Сообщение о возгорании поступило в 19:00. Через два часа пожарные локализировали огонь. На данный момент пожар ликвидирован.

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