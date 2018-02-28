В Петербурге мужчина открыл стрельбу из ружья посреди дороги, трое раненых

Вечером 28 февраля в Петербурге на набережной под Володарским мостом мужчина открыл стрельбу из ружья по автомобилю среди дороги, в результате чего пострадали два человека и сам стрелок.

Об этом сообщила Фонтанка.ру.

Стрельба произошла после ДТП. Девушка на Volkswagen Golf въехала в Volvo. Пассажиры из пострадавшего автомобиля начали конфликтовать. Девушка вызвала по телефону парня, который, по предварительным данным, и устроил стрельбу из ружья.

На место событий приехала полиция. По свидетельствам очевидцев, вооруженного хулигана задерживали со стрельбой. В результате злоумышленник сам получил ранение.

На опубликованном видео видно, как мужчина с ружьем делает четыре выстрела в лобовое стекло стоявшей на дороге машины.