В Петербурге арестовали на девять суток задержанного с украинским флагом активиста

Еще одну участницу акции арестовали на 15 суток, она объявила голодовку

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на девять суток задержанного с украинским флагом активиста, проживающего в РФ.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

Крымскотатарский активист Асан Мумджи живет в Петербурге. 2 июня он вместе с Ольгой Смирновой и Марией Кожеватовой устроили акцию в поддержку политзаключенных у здания Петроградского суда. Они стояли с украинским флагом и плакатом в поддержку Олега Сенцова.

Мумджи признали виновным в организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Сообщалось, что на активиста также составили протокол о неповиновении законному распоряжению полиции (ст. 19.3 КоАП), но это не подтвердилось.

Всех троих участников акции 2 июня задержала полиция и доставила в участок.

Смирнову отпустили из полиции без составления протокола. Кожеватову и Мумджи оставили в отделе на ночь. На Кожеватову составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия). 3 июня Кожеватову арестовали на 15 суток, она объявила голодовку.

Напомним, 4 июня Министерство иностранных дел Украины получило официальное уведомление от России о задержании украинца.