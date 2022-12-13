В Петербурге загорелся завод, который производит двигатели для ВМФ РФ

13 декабря, 15:54
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Причины пожара пока не известны (Фото:Irysika20/Twitter)

Причины пожара пока не известны (Фото:Irysika20/Twitter)

Во вторник, 13 декабря, в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на машиностроительном заводе Звезда.

Как сообщает The Insider, данное предприятие занимается производством двигателей для военно-морского флота РФ.

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Согласно данным российского МЧС, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Видео дня

https://twitter.com/Peter79233966/status/1602635488317374464

Причины возгорания на данное время не известны. Информации о возможных пострадавших не поступало.

Накануне масштабный пожар произошел в ТЦ Стройпрак в подмосковной Балашихе.

Кроме того, до этого, 9 декабря, в Москве загорелся строительный гипермаркет ОБИ на территории торгового комплекса МегаХимки, а в Барнауле шинный комбинат, который производит покрышки, в том числе, для российских военных грузовиков.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Санкт-Петербург ВМФ РФ Завод Пожар

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