Не до веселья. В Петербурге решили не праздновать Новый год, а деньги пустить на мобилизованных
Мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)
Власти Петербурга решили отменить праздничные мероприятия по случаю Нового года, а сэкономленные средства пустить на оснащение добровольцев и мобилизованных.
Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в Telegram.
По словам Беглова, в Петербурге отменили концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк и благотворительный прием в Таврическом дворце.
«На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года», — заявил он.
Он также объяснил, что сэкономленные средства будут использованы для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для мобилизированных.
Вместе с тем власти решили сохранить «новогодние программы для семей с детьми и традиционные „детские елки“».
21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную» мобилизацию. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.
По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. Россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ, чтобы избежать участия в войне.