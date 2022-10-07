Не до веселья. В Петербурге решили не праздновать Новый год, а деньги пустить на мобилизованных 7 октября, 17:53 Мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Власти Петербурга решили отменить праздничные мероприятия по случаю Нового года, а сэкономленные средства пустить на оснащение добровольцев и мобилизованных.

Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в Telegram.

По словам Беглова, в Петербурге отменили концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк и благотворительный прием в Таврическом дворце.

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«На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года», — заявил он.

Он также объяснил, что сэкономленные средства будут использованы для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для мобилизированных.

Вместе с тем власти решили сохранить «новогодние программы для семей с детьми и традиционные „детские елки“».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную» мобилизацию. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. Россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ, чтобы избежать участия в войне.