В Петербурге над машиностроительным заводом поднялся густой дым — видео

20 апреля, 13:35
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Над Кировским машиностроительным заводом в Петербурге поднялся густой оранжевый дым (Фото:Скриншот с видео РИА Новости / Telegram)

Над Кировским машиностроительным заводом в Петербурге поднялся густой оранжевый дым (Фото:Скриншот с видео РИА Новости / Telegram)

В Санкт-Петербурге над Кировским машиностроительным заводом в четверг, 20 апреля, заметили столб густого оранжевого дыма.

Российские госСМИ пишут, что власти проверяют информацию о выбросах.

Что стало причиной задымления не сообщается.

Кировский завод в Санкт-Петербурге специализируется на производстве энергетического оборудования для атомной, тепловой, корабельной и гидроэнергетики. В том числе завод производит бронеавтомобили Онега и Ладога.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Санкт-Петербург Кирова Пожежа Война России против Украины

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