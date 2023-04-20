В Петербурге над машиностроительным заводом поднялся густой дым — видео
Над Кировским машиностроительным заводом в Петербурге поднялся густой оранжевый дым (Фото:Скриншот с видео РИА Новости / Telegram)
В Санкт-Петербурге над Кировским машиностроительным заводом в четверг, 20 апреля, заметили столб густого оранжевого дыма.
Российские госСМИ пишут, что власти проверяют информацию о выбросах.
Что стало причиной задымления не сообщается.
Кировский завод в Санкт-Петербурге специализируется на производстве энергетического оборудования для атомной, тепловой, корабельной и гидроэнергетики. В том числе завод производит бронеавтомобили Онега и Ладога.