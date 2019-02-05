В Перу военный самолет рухнул на припаркованные автомобили - видео Сегодня, 13:28 908 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Sharjah24 News Пилоты самолета серьезно не пострадали Скриншот с видео Sharjah24 News

В перуанской столице Лиме на припаркованные вдоль тротуара автомобили рухнул самолет военно-воздушных сил страны.

Соответствующее видео, снятое уличной камерой наблюдения, было опубликовано на сервисе YouTube.

На нем видно, как небольшой учебный самолет падает на машины, обрывая при этом электропровода.

Как отмечается в описании к видео, инцидент произошел во время тренировочного полета ВВС.

В результате происшествия пилоты самолета серьезно не пострадали, отделавшись лишь незначительными травмами.