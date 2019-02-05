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В Перу военный самолет рухнул на припаркованные автомобили - видео

Сегодня, 13:28
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Скриншот с видео Sharjah24 News

Пилоты самолета серьезно не пострадали

В перуанской столице Лиме на припаркованные вдоль тротуара автомобили рухнул самолет военно-воздушных сил страны.

Соответствующее видео, снятое уличной камерой наблюдения, было опубликовано на сервисе YouTube.

На нем видно, как небольшой учебный самолет падает на машины, обрывая при этом электропровода.

Как отмечается в описании к видео, инцидент произошел во время тренировочного полета ВВС.

В результате происшествия пилоты самолета серьезно не пострадали, отделавшись лишь незначительными травмами.

Теги:   Самолеты Авиакатастрофа Перу

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