В Перу военный самолет рухнул на припаркованные автомобили - видео
Сегодня, 13:28
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В перуанской
столице Лиме на припаркованные вдоль тротуара автомобили рухнул самолет
военно-воздушных сил страны.
Соответствующее
видео, снятое уличной камерой наблюдения, было опубликовано на сервисе YouTube.
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На нем видно, как
небольшой учебный самолет падает на машины, обрывая при этом электропровода.
Как отмечается в описании к видео, инцидент произошел во время тренировочного полета ВВС.
В
результате происшествия пилоты самолета серьезно не пострадали, отделавшись
лишь незначительными травмами.