В Перу во время свадебного торжества обрушилась стена отеля, погибли 15 человек Вчера, 17:54 307 Цей матеріал також доступний українською Abancay police Abancay police

В Перу в городе Абанкой в результате обрушения стены отеля, в котором проходило свадебное торжество, погибли 15 человек, еще 30 пострадали.

Об этом сообщает АР со ссылкой на представителей гражданской обороны.

Инцидент произошел на юге Перу в отеле Алхамбра.

Обломки стены и крыши обрушились на людей, которые танцевали во время празднования свадьбы.

По словами начальника гражданской обороны Хорхе Чавеса, по меньшей мере 30 человек были извлечены из обломков с травмами. Их доставили в больницу.

