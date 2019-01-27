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В Перу во время свадебного торжества обрушилась стена отеля, погибли 15 человек

Вчера, 17:54
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Abancay police

В Перу в городе Абанкой в результате обрушения стены отеля, в котором проходило свадебное торжество, погибли 15 человек, еще 30 пострадали.

Об этом сообщает АР со ссылкой на представителей гражданской обороны.

Инцидент произошел на юге Перу в отеле Алхамбра.

Обломки стены и крыши обрушились на людей, которые танцевали во время празднования свадьбы.

По словами начальника гражданской обороны Хорхе Чавеса, по меньшей мере 30 человек были извлечены из обломков с травмами. Их доставили в больницу.

Теги:   Свадьба Перу

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