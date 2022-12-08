В Перу объявили импичмент президенту и сразу арестовали его 8 декабря, 03:09 Педро Кастильо пытался распустить парламент Перу (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Полиция арестовала президента Перу Педро Кастильо сразу после того, как парламент объявил ему импичмент.



Об этом сообщает CNN.

101 парламентарий поддержал отставку Кастильо после того, как он пытался распустить парламент и создать чрезвычайное правительство.

Функции главы государства будет выполнять вице-президент Дина Болуарте, которая станет первой женщиной-руководителем Перу.

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Кастильо стал фигурантом нескольких расследований, которые начала прокуратура из-за использования им своего положения для получения выгоды для себя, своей семьи и ближайших союзников. Всего было возбуждено пять уголовных дел по обвинению в организации коррупционных схем.