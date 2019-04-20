В Перу бывший президент страны Кучински отправлен в СИЗО на три года
Подозреваемый в
коррупции 80-летний экс-президент Перу Педро Пабло Кучински отправлен в
следственный изолятор сроком на три года.
Соответствующее
решение в пятницу, 19 апреля, принял суд в Лиме, поддержав соответствующее
ходатайство прокуратуры, передает DW.
Бывший президент является
фигурантом крупного коррупционного скандала вокруг бразильского строительного
концерна Odebrecht, на фоне которого и покинул президентский пост в 2018 году.
В частности, его
подозревают в отмывании денег.
Сам Кучински ранее
длительное время отрицал факт деловых контактов с Odebrecht, однако в 2017 году
признал, что получал от этого концерна деньги за оказание консалтинговых услуг.
При этом в
скандал вокруг концерна оказались вовлечены и другие экс-президенты Перу - Олланта
Умала (2011 - 2016), Алехандро Толедо (2001 - 2006) и Алан Гарсия (2006 - 2011),
который 17 апреля покончил с собой выстрелом в голову, когда правоохранители
пришли его задерживать.