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В Перу бывший президент страны Кучински отправлен в СИЗО на три года

Сегодня, 10:00
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В Перу бывший президент страны Кучински отправлен в СИЗО на три года - фото

REUTERS/Guadalupe Pardo

Кучински оказался вовлечен в коррупционный скандал вокруг концерна Odebrecht

Подозреваемый в коррупции 80-летний экс-президент Перу Педро Пабло Кучински отправлен в следственный изолятор сроком на три года. 

Соответствующее решение в пятницу, 19 апреля, принял суд в Лиме, поддержав соответствующее ходатайство прокуратуры, передает DW.

Бывший президент является фигурантом крупного коррупционного скандала вокруг бразильского строительного концерна Odebrecht, на фоне которого и покинул президентский пост в 2018 году.

В частности, его подозревают в отмывании денег.

Сам Кучински ранее длительное время отрицал факт деловых контактов с Odebrecht, однако в 2017 году признал, что получал от этого концерна деньги за оказание консалтинговых услуг.

При этом в скандал вокруг концерна оказались вовлечены и другие экс-президенты Перу - Олланта Умала (2011 - 2016), Алехандро Толедо (2001 - 2006) и Алан Гарсия (2006 - 2011), который 17 апреля покончил с собой выстрелом в голову, когда правоохранители пришли его задерживать.

Теги:   Коррупция Президент Перу

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