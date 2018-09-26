26 сентября 2018, среда

В Перу автобус упал в пропасть: по меньшей мере 21 человек погиб

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Причины аварии устанавливаются
Фото: América Noticias via Twitter

Причины аварии устанавливаются

На юго-западе Перу в результате падения автобуса в пропасть погибли по меньшей мере 21 человек и еще 15 пострадали, передает Peru21.

Как сообщается, авария произошла недалеко от города Куско.

По данным издания, пассажирский автобус столкнулся с автомобилем, после чего упал в пропасть с высоты примерно 300 метров.

По предварительной информации, на момент аварии в автобусе находились 35 человек.

Причины аварии устанавливаются.

 

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове