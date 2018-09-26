В Перу автобус упал в пропасть: по меньшей мере 21 человек погиб

На юго-западе Перу в результате падения автобуса в пропасть погибли по меньшей мере 21 человек и еще 15 пострадали, передает Peru21.

Как сообщается, авария произошла недалеко от города Куско.

По данным издания, пассажирский автобус столкнулся с автомобилем, после чего упал в пропасть с высоты примерно 300 метров.

По предварительной информации, на момент аварии в автобусе находились 35 человек.

Причины аварии устанавливаются.