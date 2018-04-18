В Персидском заливе разбился иранский вертолет, есть погибшие

В Персидском заливе потерпел крушение вертолет, который принадлежал иранской нефтяной компании.

По информации агентства ISNA, вертолет упал, после того как взлетел с нефтяной платформы, с которой он эвакуировал больного сотрудника.

Жертвами крушения стали два человека: пациент и доктор. Летчик, который управлял вертолетом, жив.

Судьба еще двух человек, которые находились на борту вертолета, пока неизвестна.

Напомним, 13 апреля в акватории Балтийского моря разбился российский военный вертолет Ка-29, в результате чего погибли два члена экипажа.