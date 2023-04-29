В Перми горел завод по производству снарядов для артиллерии и РСЗО 29 апреля, 23:09 Пожар в Перми (Фото:Мой город — Пермь/Telegram)

В российской Перми произошло возгорание на территории Мотовилихинского завода, производящего артиллерийские и реактивные системы залпового огня.

Кадры пожара обнародовали местные Telegram-каналы.

Отмечается, что пожар произошел около 20:00 по местному времени. По прибытии российского МЧС стало известно, что загорелась трансформаторная подстанция.

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"На тушение пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 37 человек личного состава и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован.

Мотовилихинские заводы – единственный в России производитель реактивных систем залпового огня. Завод производит металлургическую продукцию, технику оборонного значения (артиллерийские орудия, минометы и реактивные системы залпового огня).

Также на предприятии разрабатываются и производятся боевые и транспортно-зарядные машины из состава реактивных систем залпового огня типа Град, Смерч и их модифицированных версий Торнадо-Г, Торнадо-С.

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