В Пентагоне заявили, что США не причастны к ракетным ударам в Сирии

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Минобороны США прокомментировало ракетный обстрел сирийской авиабазы

Минобороны США прокомментировало ракетный обстрел сирийской авиабазы

Министерство обороны США (Пентагон) опубликовало заявление с комментариями ракетного обстрела авиабазы Т-4 в провинции Хомс, на которой базируется войска Башара Асада.

Минобороны США сообщило, что в ночь на понедельник "не проводило авиаударов по Сирии", передает Reuters.

"В данный момент министерство обороны не осуществляет авиаударов по Сирии. Тем не менее, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии или где-либо еще", - сообщили в Пентагоне

Утром 9 апреля сирийская военная авиабаза Т-4, которая находится на востоке провинции Хомс, подверглась массированному ракетному обстрелуВ результате ракетного обстрела есть погибшие и пострадавшие.

"Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, не исключено, что это агрессия США", - сообщили сирийские СМИ.

Также телеканал Аль-Маядин сообщил, что ракеты пролетели через воздушное пространство Ливана и были запущены из Средиземного моря.

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