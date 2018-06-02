В Пентагоне сообщили, что военные операции США унесли в 2017 году 499 мирных жизней

Министерство обороны США (Пентагон) передало Конгрессу отчет, согласно которому во время военных операций США в 2017 году погибло 499 мирных жителя.
Об этом передает CNN.
"Существуют достоверные данные о том, что примерно 499 мирных граждан погибли и 169 были ранены в течение 2017 года", - сообщили в Пентагоне.
Погибшие мирные жители были граждане Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена.
В Пентагоне сообщили, что цифра может вырасти, так как некоторые сообщения еще проверяются.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне потратили 20 млн долларов на изучение НЛО.
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