02 июня 2018, суббота

В Пентагоне сообщили, что военные операции США унесли в 2017 году 499 мирных жизней

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Министерство обороны опубликовало данные о военных операциях США в других странах

Министерство обороны опубликовало данные о военных операциях США в других странах

Министерство обороны США (Пентагон) передало Конгрессу отчет, согласно которому во время военных операций США в 2017 году погибло 499 мирных жителя.

Об этом передает CNN.

"Существуют достоверные данные о том, что примерно 499 мирных граждан погибли и 169 были ранены в течение 2017 года", - сообщили в Пентагоне.

Погибшие мирные жители были граждане Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена.

В Пентагоне сообщили, что цифра может вырасти, так как некоторые сообщения еще проверяются.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне потратили 20 млн долларов на изучение НЛО.

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