В Пентагоне прокомментировали отправку российских бомбардировщиков в Венесуэлу
Пресс-служба Министерства обороны США опубликовала заявление, в котором раскритиковала совместные авиационные учения России и Венесуэлы.
Представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг отметил, что в отличии от РФ, власти США предложили жителям Центральной Америки медицинскую поддержку.
"Персонал на борту медицинского корабля USNS Comfort состоянию на сегодня полечил более 20 тысяч мирных жителей, а также провел более 600 операций в нескольких странах Центральной и Южной Америки", - заявил полковник .
Мэннинг считает, что правительство Венесуэлы "должно сосредоточиваться на оказании гуманитарной помощи, чтобы уменьшить страдания своих людей, а не на российских боевых самолетах".
Напомним, Венесуэла и Россия проведут совместные авиационные учения для отработки маневров по обороне южноамериканской страны.