В Пентагоне прокомментировали отправку российских бомбардировщиков в Венесуэлу Сегодня, 06:05 67 Цей матеріал також доступний українською Российские самолеты Ту-160 прибыли в Венесуэлу Фото: AVIAMIL via Twiter

Пресс-служба Министерства обороны США опубликовала заявление, в котором раскритиковала совместные авиационные учения России и Венесуэлы.

Представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг отметил, что в отличии от РФ, власти США предложили жителям Центральной Америки медицинскую поддержку.

"Персонал на борту медицинского корабля USNS Comfort состоянию на сегодня полечил более 20 тысяч мирных жителей, а также провел более 600 операций в нескольких странах Центральной и Южной Америки", - заявил полковник .

Мэннинг считает, что правительство Венесуэлы "должно сосредоточиваться на оказании гуманитарной помощи, чтобы уменьшить страдания своих людей, а не на российских боевых самолетах".

Напомним, Венесуэла и Россия проведут совместные авиационные учения для отработки маневров по обороне южноамериканской страны.