В Пентагоне опровергли создание "сил охраны границы" в Сирии

В Минобороны США сообщили, что лишь проводят регулярные тренировки оппозиции

Официальный сайт Пентагона опубликовал заявление, в котором сообщается, что США не работают над создание "сил охраны границы" Сирии на основе отрядов Союза демократических сил.

Сообщается, что американские военные продолжают тренировать местные силы безопасности, однако о создании новой военной ячейке речи не идет.

"США продолжают тренировать местные силы безопасности в Сирии. Подготовка предназначена для повышения безопасности беженцев, возвращающихся в разрушенные города. Также важно, чтобы Исламское государство не могло появиться в освобожденных и неконтролируемых районах. Это не новая армия или пограничные силы", - сообщили в Пентагоне.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын обвинил США в легализации террористов в ответ на создание "силы охраны границы" Сирии на основе отрядов Союза демократических сил.

Напомним, руководство Коалиции по борьбе с террористической организацией Исламское государство заявило о создании "сил охраны границы" Сирии на основе Союза демократических сил. Район базирования нового формирования - долина Евфрата.

Сирийские курды в составе Союза демократических сил являются союзниками США в Сирии. Американская авиация и спецназ помогали курдам отбить у ИГ города Манбидж в 2016 году и Ракку в 2017 году. Вашингтон поставляет СДС оружие и снаряжение, что вызывает неудовольствие Турции, которая считает эти формирования филиалом Рабочей партии Курдистана. Эта организация борется за самоопределение курдов в Турции вооруженным путем и признана официальной Анкарой террористической.