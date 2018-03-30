В Пентагоне назвали нового советника Трампа по нацбезопасности "воплощением дьявола"

Министр обороны США Джеймс Мэттис в шутку назвал советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона воплощением дьявола.

Как сообщает Politico, об этом Мэттис пошутил во время встречи с Болтоном в присутствии репортеров.

"Я слышал, что ты на самом деле воплощение дьявола, давно хотел встретиться с тобой", - пошутил Мэттис.

Глава Минобороны Мэттис известен своими колоритными и жесткими высказываниями, за что получил прозвище "Бешеный пес".

23 марта президент США Дональд Трамп назначил Болтона, который в прошлом работал постпредом в ООН, советником по нацбезопасности.

На этом посту Болтон сменил Герберта Макмастера. Новый советник известен своими консервативными взглядами и жестким отношением к России. Также его считают одним из основных сторонников вторжения США в Ирак в 2003 году.