В Пентагоне назвали нового советника Трампа по нацбезопасности "воплощением дьявола"

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Джеймс Мэттис (справа) и Джон Болтон (слева)

Джеймс Мэттис (справа) и Джон Болтон (слева)

Министр обороны США Джеймс Мэттис в шутку назвал советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона воплощением дьявола.

Как сообщает Politico, об этом Мэттис пошутил во время встречи с Болтоном в присутствии репортеров.

"Я слышал, что ты на самом деле воплощение дьявола, давно хотел встретиться с тобой", - пошутил Мэттис.

Глава Минобороны Мэттис известен своими колоритными и жесткими высказываниями, за что получил прозвище "Бешеный пес". 

23 марта президент США Дональд Трамп назначил Болтона, который в прошлом работал постпредом в ООН, советником по нацбезопасности.

На этом посту Болтон сменил Герберта Макмастера. Новый советник известен своими консервативными взглядами и жестким отношением к России. Также его считают одним из основных сторонников вторжения США в Ирак в 2003 году.

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