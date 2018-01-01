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В Пентагоне допустили выход из договора об ограничении стратегических наступательных вооружений

Сегодня, 07:33
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Генерал Данфорд связал будущее СНВ-3 с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Глава Комитета начальников штабов Минобороны США генерал Джозеф Данфорд усомнился в продлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В ходе дискуссии, организованной The Washington Post генерал отметил, что будущее СНВ-3 связано с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Мне трудно представить возможный прогресс в вопросе продления договора СНВ-3, если в его основе будет лежать несоблюдение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Данфорд.

Он отметил, что условием для обсуждения в более широком спектре вопросов, связанных с договорами о контроле над вооружениями, стало бы возвращение России к исполнению требований ДРСМД.

Обновленный договор СНВ (СНВ-3) в апреле 2010 года был подписан тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Договор ограничивает численность развернутых носителей ядерного оружия. Он рассчитан на период до февраля 2021 года. СНВ-3 может быть продлен еще на пять лет, однако для этого страны должны принять соответствующее решение до срока истечения действия договора.

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Теги:   Пентагон Россия США

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