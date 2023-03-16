«Решение за Украиной». В Пентагоне прокомментировали продолжение обороны Бахмута

16 марта, 03:10
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США отреагировали на решение оборонять Бахмут (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

США отреагировали на решение оборонять Бахмут (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что только украинские власти должны принимать решение, продолжать ли защищать Бахмут Донецкой области.

«О значимости Бахмута, я бы указал на факт, что это битва президента Зеленского. И он будет принимать решение, что важно и что не важно для его вооруженных сил: либо он должен перегруппироваться, либо оставаться в Бахмуте», — заявил Остин.

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Он подчеркнул, что если украинские военные покинут город, то это не означает поражение.

"Это может только означать, и будет означать, что Зеленский намерен поддерживать преимущество. И это ключевое», — заявил глава Пентагона.

Остин сказал, что «аплодирует упорству украинских солдат, проделавших удивительные вещи в Бахмуте». Он напомнил, что российские оккупанты штурмуют Бахмут более семи месяцев.

https://twitter.com/DeptofDefense/status/1636068908095397889
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Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение сдерживания и защиты Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Донецкая область Пентагон Война в Украине Владимир Зеленский Бахмут Ллойд Остин Война России против Украины

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