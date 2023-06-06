«Нельзя быть сильным везде». В Пентагоне прокомментировали защитные сооружения оккупантов 6 июня, 04:29 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Caroline Chia)

Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал защитные сооружения и линии, которые российские оккупанты построили на оккупированных территориях перед контрнаступлением ВСУ.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Эта оборона во многих случаях является глубокой защитой. Мы видим несколько линий укреплений, рвы, зубы дракона, подготовленные позиции и тому подобное. В некоторых случаях это довольно значительная подготовка. Но, знаете, я бы сказал, что им приходится защищаться на довольно значительной территории. Так что они, наверное, не могут быть сильными в каждом месте. Украинцы должны найти точки преимуществ и использовать их», — заявил глава Пентагона.

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5 июня заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ на некоторых направлениях переходят к наступательным действиям.

Она сообщила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление, где украинские военные движутся «довольно широким фронтом» и занимают господствующие высоты, а враг пытается удержать позиции.

Также заместитель министра обороны отметила, что враг находится в обороне и на юге.

