Ракеты для HIMARS и автомобили HMMWV. В Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет военной помощи

15 октября, 04:45
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США передадут Украине более 200 HMMWV (Фото:AnatolBF/Twitter)

США передадут Украине более 200 HMMWV (Фото:AnatolBF/Twitter)

Министерство обороны США сообщило детали нового пакета военной помощи для ВСУ, который ранее анонсировал президент Джо Байден.

В новый пакет поставок войдут:

  • ракеты для систем HIMARS;
  • 23 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 500 высокоточных снарядов;
  • 5 тысяч снарядов для дистанционного минирования против бронированной техники;
  • 5 тысяч единиц противотанкового оружия;
  • противорадиолокационные ракеты HARMs;
  • более 200 многоцелевых бронеавтомобилей HMMWV;
  • стрелковое оружие;
  • более 2 миллионов патронов;
  • медицинские принадлежности.

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«Соединенные Штаты уже оказали беспрецедентную помощь Украине в сфере безопасности и продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить необходимую поддержку Украины», — заявили в Пентагоне.

Инфографика: НВ
Инфографика: НВ
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15 октября Байден объявил о новом пакете поставок вооружения на сумму 725 миллионов долларов.

4 октября Джо Байден объявил о пакете помощи для Украины на $625 млн, в который в том числе войдут четыре РСЗО HIMARS и по 16 гаубиц калибров 155 и 105 мм.

28 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на 1,1 миллиард долларов, который включает в том числе 18 РСЗО HIMARS. В Министерстве обороны США уточнили, что поставка этих систем может занять несколько лет.

https://www.youtube.com/watch?v=Q-tGfTi3DHI
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Вооружение Военная помощь Поставки оружия Пентагон Война в Украине Война России против Украины РСЗО HIMARS

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