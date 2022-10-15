Ракеты для HIMARS и автомобили HMMWV. В Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет военной помощи 15 октября, 04:45 США передадут Украине более 200 HMMWV (Фото:AnatolBF/Twitter)

Министерство обороны США сообщило детали нового пакета военной помощи для ВСУ, который ранее анонсировал президент Джо Байден.

В новый пакет поставок войдут:

ракеты для систем HIMARS;

23 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

500 высокоточных снарядов;

5 тысяч снарядов для дистанционного минирования против бронированной техники;

5 тысяч единиц противотанкового оружия;

противорадиолокационные ракеты HARMs;

более 200 многоцелевых бронеавтомобилей HMMWV;

стрелковое оружие;

более 2 миллионов патронов;

медицинские принадлежности.



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«Соединенные Штаты уже оказали беспрецедентную помощь Украине в сфере безопасности и продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить необходимую поддержку Украины», — заявили в Пентагоне.

Инфографика: НВ

Инфографика: НВ

15 октября Байден объявил о новом пакете поставок вооружения на сумму 725 миллионов долларов.

4 октября Джо Байден объявил о пакете помощи для Украины на $625 млн, в который в том числе войдут четыре РСЗО HIMARS и по 16 гаубиц калибров 155 и 105 мм.

28 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на 1,1 миллиард долларов, который включает в том числе 18 РСЗО HIMARS. В Министерстве обороны США уточнили, что поставка этих систем может занять несколько лет.