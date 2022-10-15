Ракеты для HIMARS и автомобили HMMWV. В Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет военной помощи
США передадут Украине более 200 HMMWV (Фото:AnatolBF/Twitter)
Министерство обороны США сообщило детали нового пакета военной помощи для ВСУ, который ранее анонсировал президент Джо Байден.
В новый пакет поставок войдут:
- ракеты для систем HIMARS;
- 23 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 500 высокоточных снарядов;
- 5 тысяч снарядов для дистанционного минирования против бронированной техники;
- 5 тысяч единиц противотанкового оружия;
- противорадиолокационные ракеты HARMs;
- более 200 многоцелевых бронеавтомобилей HMMWV;
- стрелковое оружие;
- более 2 миллионов патронов;
- медицинские принадлежности.
«Соединенные Штаты уже оказали беспрецедентную помощь Украине в сфере безопасности и продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить необходимую поддержку Украины», — заявили в Пентагоне.
15 октября Байден объявил о новом пакете поставок вооружения на сумму 725 миллионов долларов.
4 октября Джо Байден объявил о пакете помощи для Украины на $625 млн, в который в том числе войдут четыре РСЗО HIMARS и по 16 гаубиц калибров 155 и 105 мм.
28 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на 1,1 миллиард долларов, который включает в том числе 18 РСЗО HIMARS. В Министерстве обороны США уточнили, что поставка этих систем может занять несколько лет.